Si è spento Mauro Morassut

Si è spento nelle ultime ore Mauro Morassut, consigliere e vicepresidente della Consulta regionale per le disabilità.

"Lascia un vuoto incolmabile, di un amico che se ne va. Sempre presente, ottimista, con voglia di vivere nonostante la sua sofferenza, si è speso con energia fino all'ultimo per la vita indipendente e per promuovere un sistema sanitario a dimensione della disabilità complessa. Mancherà il suo eloquio elegante e la sua allegra ironia. Ciao Mauro". Questo il ricordo di TriesteAbile, Centro Informativo Integrato per la tutela dei diritti, l'orientamento, l'autonomia e la piena integrazione delle persone disabili.

Al cordoglio sono giunte anche le parole del vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. "Assime al presidente della Consulta, Mario Brancati, mi unisco nel ricordo di Mauro Morassut, una persona che ho avuto modo di conoscere e di stimare per il suo valore, la sua competenza e il suo carattere sempre improntato alla positività. Ai familiari e agli amici di Mauro le condoglianze mie e di tutti coloro che all'interno dell'Amministrazione regionale hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità".

"Oggi è mancato l’amico Mauro, grande paladino dei diritti delle persone disabili, ci uniamo al cordoglio della famiglia". Questo il ricordo di ProgettoAutismoFvg.