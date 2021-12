Si è spento Michele Baccarani, fondatore dell'Ematologia di Udine

Si è spento, a 79 anni nella sua Bologna, Michele Baccarani, caposcuola dell’ematologia Italiana. Massimo esperto nell’ambito della Leucemia Mieloide Cronica, aveva speso tanti anni a Bologna, diventando un punto di riferimento assoluto per la ricerca clinica italiana. Ma nella sua carriera ha avuto un ruolo fondamentale anche nella crescita dell'Università di Udine, al punto da diventare friulano d'adozione.

Dopo la specializzazione in malattie del sangue, infatti, era stato prima professore di ematologia all’Università di Trieste, nel 1986, e poi professore ordinario di ematologia, direttore e fondatore della clinica ematologica dell’Università di Udine, dal 1987 al 2000. E' stato il fondatore e coordinatore del Dipartimento per il Trapianto del Midollo Osseo di Udine, dal 1995 al 2000, è ricordato anche per essere stato uno dei fondatori della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Ateneo friulano.

Tra i suoi vari incarichi, quello di presidente della Società Italiana di Ematologia Sperimentale e della Società Italiana di Ematologia.

Tanti i messaggi di stima e affetto per il suo lavoro e il suo impegno.

Lascia la moglie Barbara e i figli Umberto e Claudia.