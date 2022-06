Si è spento Roberto Trevisan. Classe 1951, da tempo combatteva contro la malattia.

“Alla moglie Rita e ai familiari le condoglianze di tutta la comunità dei democratici”, sono le parole del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, che esprime il suo cordoglio e quello del partito per la morte di Trevisan, componente della segreteria regionale dem con la delega alla sanità.

“Fino agli ultimi momenti ha coordinato il gruppo salute del Pd Fvg", ricorda Shaurli. "Sempre presente, sempre sollecitando riflessioni e proposte in questi momenti così critici per la sanità, per i professionisti, per i cittadini”.

“Roberto era un autentico democratico: da ulivista della prima ora – continua Shaurli - ha contribuito a costruire il Pd, soprattutto in Alto Friuli. A Tolmezzo ha guidato il Pd locale per diversi anni, ha attraversato delusioni e vittorie senza mai far mancare il suo generoso impegno e senza mai anteporre ambizioni personali. Da dirigente sanitario, ha saputo unire passione per la politica e impegno sociale proprio sui temi della salute e del welfare. Ci stringiamo ai familiari – conclude - grati per aver potuto apprezzarne le competenze e l'umanità”.