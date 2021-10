Si fa consegnare 34mila euro da una donna con problemi psichici

Si era fatto consegnare quasi 34mila euro da una 53enne della Pedemontana con problemi psichici. E stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione e a risarcire la vittima. E’ la pena che il giudice del Tribunale di Udine Giulia Pussini ha inflitto a un 67anne residente a Povoletto, con precedenti specifici. La pubblica accusa aveva chiesto tre anni e quattro mesi di reclusione per circonvenzione d’incapace.

Secondo l’accusa, Bordin si era fatto consegnare i 34mila euro tra il 2015 e il 2017, facendo credere alla donna, con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale, che con quei soldi avrebbe pagato i suoi debiti e di essere creditore nei suoi confronti di una certa somma.

Invece, è risultato che i debiti della donna non erano stati onorati e che l’uomo non aveva mai versato denaro alla vittima. L'uomo, recluso a Rebibbia per altri reati, dovrà restituire alla donna 35mila euro. Il suo difensore, l’avvocato Franco Feruglio, ha annunciato ricorso in appello.