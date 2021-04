Si fa pagare per accompagnare i migranti in Italia

Nella nottata di ieri, a Trieste, la Polizia di Frontiera ha arrestato in flagranza di reato una cittadina slovena di 63 anni per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. La donna aveva accompagnato con la propria auto dalla Slovenia in Italia nell'arco di un'ora, per la somma complessiva di 1.500 euro, prima tre, poi altri due migranti irregolari del Bangladesh. La 63enne si trova ora nel carcere di via del Coroneo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

I migranti, tutti uomini, di età compresa tra i 16 e i 37 anni, sono stati trasferiti in un’idonea struttura per la sorveglianza sanitaria. I migranti sono stati indagati per violazione della normativa sull'immigrazione illegale, in quanto privi dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

Al termine degli accertamenti, tutti e cinque hanno espresso l'intenzione di chiedere la protezione internazionale. L'auto utilizzata per il trasporto è stata posta sotto sequestro penale e affidata in giudiziale custodia a una ditta specializzata.

Il viaggio si è interrotto in un rione periferico della città, dove la vettura è stata fermata dalla Polizia di Frontiera. Gli agenti hanno notato tre stranieri, poi risultati migranti irregolari, alla fermata dell'autobus di fronte a un supermercato del rione. Dal parcheggio del negozio, appena qualche minuto prima, gli stessi agenti avevano visto uscire un'auto con targa slovena: ciò li ha insospettiti, tanto da ipotizzare un possibile collegamento tra la vettura e gli stranieri in attesa del bus. In zona è stato, quindi, predisposto da personale in abiti civili un servizio di osservazione e di controllo. Gli agenti avevano visto giusto: dopo circa un'ora, la stessa auto slovena è rientrata nel parcheggio del supermercato con a bordo tre persone. Da qui il controllo e l'identificazione degli occupanti, cioè della conducente, la cittadina slovena, e di due passeggeri sui sedili posteriori, altri due migranti irregolari del Bangladesh. Per la donna sono, quindi, scattate le manette.