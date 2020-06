Si ferisce alla mano mentre taglia l'erba

Intervento sanitario nel pomeriggio in comune di Fiumicello Villa Vicentina, per un infortunio domestico verificatosi nel giardino di un'abitazione. Un uomo che stava tagliando l'erba con il decespugliatore è rimasto ferito a una mano dalla lama dello strumento.

A dare l'allarme è stato il padre dell'infortunato, che ha chiamato il Nue 112. La Centrale Sores Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e l'equipe medica di un'ambulanza. Per fortuna per l'uomo nessuna grave conseguenza. È stato trasportato all'ospedale di Monfalcone in condizioni non serie.