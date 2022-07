Si ferisce con la motozappa mentre lavora nell'orto

Infortunio domestico nel pomeriggio a Costa, frazione Aviano. Un uomo di 67 anni è rimasto ferito a una gamba mentre utilizzava la motozappa per lavorare l’orto adiacente alla propria abitazione.

L’attrezzo agricolo, forse per un malfunzionamento, si è impigliato nei pantaloni del 67enne, ferendolo alla gamba, anche se non in modo grave.

Ad allertare prontamente i soccorsi è stata la moglie che si trovava assieme a lui. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Fontanafredda, i sanitari del 118 e l’elisoccorso che tuttavia non è servito visto che l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Pordenone con l’ambulanza.