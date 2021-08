Alle 15.30, a Palazzolo dello Stella, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via Fornaci dove poco prima, per cause accidentali, un pensionato 72enne ha riportato lesioni alla gamba sinistra.

Stava arando il suo giardino quando ha perso accidentalmente il controllo della motozappa che stata utilizzando. È stato elitrasportato ospedale Udine in gravi condizioni.