Si ferisce con un vetro, muore dissanguato sulla porta di casa

Tragedia questa mattina a Brugnera. I Carabinieri della stazione di Prata di Pordenone sono intervenuti in via Galilei, nell'abitazione di Elio Pusiol, pensionato di 69 anni vittima di un incidente mortale.

Intorno alle 9.30, l'uomo, nel rientrare in casa con un carico di legna per il camino, è scivolato davanti alla porta d'ingresso. L'infisso era composto anche da una lastra di vetro che è andata in frantumi. Un frammento gli ha lacerato la carotide: l'uomo è morto per dissanguamento in pochi istanti.

Il decesso è stato constatato dal medico di famiglia, insieme al medico legale e al personale medico di un'ambulanza. La salma è stata messa a disposizione dei familiari come disposto dall'autorità giudiziaria.