Si finge un ciclista e ruba una bici da 3mila euro

Gli hanno sottratto la sua bici professionale in fibra di carbonio da 3mila euro con l’inganno, approfittando della sua gentilezza. Il furto, ben congegnato, è avvenuto ieri mattina a San Daniele del Friuli ma ha avuto inizio ben prima, lungo i saliscendi del Friuli collinare. Diabolico il piano messo in atto ai danni di un appassionato di Santa Maria la Longa. Una tecnica talmente elaborata che la stessa vittima, dopo aver fatto denuncia ai Carabinieri, ha deciso di renderla pubblica per mettere in guardia tutti i potenziali amanti delle due ruote.

La messa in scena attuata da un finto ciclista e dalla sua complice prevede inizialmente un ‘abbordaggio’ con il malvivente che affianca la ‘preda’ lungo la strada. Lì, inizia una conversazione finalizzata a carpire amicizia e ‘credibilità’. Segue la trappola, con una richiesta d’aiuto e uno stop che costringe il vero ciclista a fermarsi e a perdere di vista la bicicletta per qualche secondo, il tempo utile per rubarla con l’aiuto di una complice.

“Fate attenzione soprattutto se girate soli in bici – avverte Paolo -. Ieri ho prima superato e poi mi si è affiancato un ragazzo sulla quarantina, di presunta nazionalità argentina ma che parlava abbastanza bene l'italiano. Era vestito da ciclista, tranne che per le scarpe da ginnastica. Con una scusa, il ragazzo ha iniziato una conversazione classica tra appassionati di due ruote. Dopo un paio di chilometri assieme in direzione San Daniele, mi ha detto che la bici che usava era 'di riserva' perché la sua presunta Pinarello aveva un problemino alla ruota posteriore e al cambio che non capiva. Quindi, mi ha chiesto se me ne intendevo di biciclette e se eseguivo io la manutenzione. Ho risposto di sì e allora mi ha chiesto se potevo per cortesia fermarmi un attimo visto che abitava a San Daniele. Ci siamo fermati in un sottoportico di una via che conduce in centro e con una scusa ha chiamato dalla finestra sua sorella per chiedere se portava le chiavi per entrare oltre il portico dove custodiva la presunta bicicletta guasta".

"La ragazza è arrivata e lui le ha chiesto di andare a prendere le chiavi e se poteva portare dentro la bici sul retro. La ragazza con naturalezza ha preso la sua bici ed è sparita. Abbiamo aspettato assieme alcuni minuti e poi con una scusa banale mi ha fatto allontanare una decina di metri dalla mia, in quel momento è salito e velocemente sulla mia e si è allontanato anche grazie alla strada in discesa”.