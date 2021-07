Si finge un'ispettrice, ruba tutti i risparmi dell'anziana

Nella tarda mattina di oggi, a Trieste, è stata messa a segno l'ennesima truffa ai danni di una persona anziana. Alla porta di una novantenne si è presentata, all'ora di pranzo, una donna che, spacciandosi per un'ispettrice, ha chiesto di poter posizionare una calamita nel luogo in cui l'anziana custodiva il denaro. La donna l'ha accompagnata e ha fatto mettere la calamita in un cassetto dove teneva i risparmi, circa 7.000 euro in contanti.

Successivamente si è accorta che i soldi erano spariti e ha chiamato il 112. La calamita era solo una scusa perché, in caso di furto, secondo la finta ispettrice, il sistema avrebbe inviato "un segnale" per mettere in fuga i ladri.