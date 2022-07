Si finge un militare Usa e spilla denaro ad almeno tre donne

Si spacciava per un militare americano, conquistava la fiducia delle sue ‘vittime’ (tutte donne) e si faceva consegnare soldi con l’inganno. Il nucleo truffe online dei Carabinieri ha smascherato il raggiro, denunciando un cittadino del Ghana di 47 anni, residente a Pordenone.

L’uomo, fingendosi un soldato Usa di stanza in Siria, le avvicinava via social e, con diverse scuse e falsità, comprese promesse di matrimonio, si faceva consegnare modeste, ma frequenti somme di denaro anche in buoni Amazon, adducendo le più fantasiose - e false - giustificazioni.

Al momento, sono almeno tre le vittime che, nel corso del 2021, hanno versato all'uomo considerevoli importi. Le indagini, lunghe e complesse, che devono trovare il definitivo riscontro avanti al Tribunale, hanno per ora consentito al Gip di Pordenone di emettere un’ordinanza di misura cautelare (obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria) nei confronti dell'uomo, che non ha ancora risarcito il danno.

La Procura di Pordenone rinnova, ancora una volta, l'invito a tutti i cittadini a essere prudenti nell'elargire denaro a persone o enti che non si conoscono veramente.