Si finge un rider, ma spaccia droga

Ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Udine hanno arrestato un cittadino pakistano 32enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza all’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.

Durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, verso le 17.30, i poliziotti l'hanno fermato per un controllo nei pressi di piazzale Osoppo. Il giovane, però, è scappato, lanciandosi in una folle corsa in mezzo al traffico. Uno degli agenti lo ha inseguito, rischiando più volte di essere investito dalle auto in transito, ed è riuscito a bloccarlo in via Colugna, dopo averlo visto lanciare qualcosa.

Una volta ammanettato il 32enne, che aveva anche tentato di colpire il poliziotto, gli operatori hanno recuperato l'involucro di cellophane con all’interno 25 grammi di hashish, divisi in cinque dosi, pronte per essere cedute.

Allo straniero, irregolare, senza fissa dimora e senza occupazione o fonte di reddito e con precedenti specifici, sono stati sequestrati 75 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento di spaccio. E' stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’autorità giudiziaria che questa mattina ha convalidato l’arresto e fissato la nuova udienza di patteggiamento.

Sempre ieri pomeriggio, gli agenti di una seconda Volante hanno notato in via Cairoli un cittadino straniero con diversi precedenti. Si tratta di un cittadino pakistano 28enne senza fissa dimora, aveva sulle spalle una zaino termico “Deliveroo”, del tipo utilizzato per le consegne a domicilio, con il quale sperava di passare inosservato ed eludere i controlli. I poliziotti si sono subito accorti che lo zaino sporco e maleodorante era soltanto una sorta di copertura per l’uomo che, tra l’altro, manifestando un evidente nervosismo, aveva lasciato cadere a terra un pezzo di hashish di circa 7 grammi.

Lo straniero, senza occupazione o altre fonti di reddito, è stato denunciato per l’illecita detenzione della droga, sequestrata assieme a 90 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento di precedenti cessioni.