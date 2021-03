Si fingono Carabinieri in borghese per controlli anti-Covid

Nel pomeriggio di ieri, a Mereto di Tomba, i Carabinieri della Stazione di Campoformido sono intervenuti in un bar del paese dove hanno rintracciato e denunciato, in concorso, per l'ipotesi di falsa attestazione sull'identità personale a pubblico ufficiale e per possesso di segni distintivi contraffatti, un uomo di 42 anni e la sua convivente di 31, entrambi con precedenti di polizia.

La coppia era stata segnalata dal titolare del locale perché, nel mese scorso, si era presentata nel bar, in abiti borghesi, mostrando in un'occasione una placca distintiva, normalmente in uso alle forze dell'ordine, qualificandosi come 'carabinieri in servizio per controlli anti Covid in zona'.

Non hanno mai preteso nulla dall'esercente o dagli avventori. A seguito di una perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso anche di una mascherina riportante il logo dell'Arma, che è stata sequestrata.