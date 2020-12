Si fingono poveri per non pagare il ticket, nei guai 73 persone

Falsi poveri ottengono l'esenzione dal ticket. La Guardia di Finanza di Trieste ne ha smascherati 73. L’attività di controllo dei finanzieri, conclusa in questi giorni e durata poco più di due mesi, ha riguardato la regolarità delle richieste di esenzione in materia sanitaria, su soggetti residenti in tutta l'area giuliana. In particolare l’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata, al momento, sull’annualità 2017, passando al setaccio una platea di migliaia di posizioni sulla scorta di elenchi forniti dall’AsuGi.

Nella rete dei controlli dei militari sono finiti i cittadini che hanno usufruito dell’esenzione del ticket, attraverso false autocertificazioni del proprio reddito a fronte, invece, di condizioni economiche decisamente migliori rispetto a quelle dichiarate e, in alcuni casi, addirittura assolutamente floride.

I soggetti individuati, italiani e stranieri, hanno avuto accesso all’esenzione dal pagamento di prestazioni farmaceutiche e medico specialistiche, sottraendosi alla prevista partecipazione alla spesa del Servizio sanitario.

In tutto sono stati scoperti 73 casi e circa 750 episodi di omesso pagamento del ticket, per un ammontare di oltre 35 mila euro di mancati introiti per le casse della sanità regionale. Sono state irrogate altrettante sanzioni amministrative per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le attività di controllo testimoniano l’impegno della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto a ogni forma di illecito a danno della spesa pubblica nazionale, al fine di prevenire e reprimere, soprattutto in un periodo di crisi economica e sociale causata dall’emergenza sanitaria, le fattispecie di indebita percezione delle risorse pubbliche che debbono essere destinate alle famiglie realmente bisognose e che maggiormente sono colpite da difficoltà economiche.