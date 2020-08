Si fingono turisti in viaggio, ma nel camper trasportano 26 migranti

Si fingevano una coppia in vacanza in camper. Ma, a bordo del mezzo, trasportavano in realtà migranti in arrivo dalla rotta balcanica. I due, un uomo kosovaro con regolare permesso di soggiorno e una cittadina italiana di etnia rom residente a Tivoli, sono stati fermati per un controllo questa notte mentre percorrevano l’autostrada A4.

Individuato il mezzo a cavallo tra il territorio di Gorizia e di Udine, è stato fatto fermare in un’area di servizio. Il controllo ha permesso di scoprire quanto gli agenti della Polizia Stradale supponevano: a bordo c’erano stipati 26 migranti.

I due passeur sono stati arrestati e portati rispettivamente in carcere a Trieste e a Udine, mentre per i clandestini si sta cercando una sistemazione. “Per la maggior parte si tratta di minorenni – ha spiegato ai microfoni di Telefriuli il vice questore di Udine, Luca Carocci, a margine della conferenza stampa organizzata in Questura – quindi stiamo individuando idonee strutture per accoglierli. Per i maggiorenni, invece, stiamo puntano alla riammissione informale, quindi con procedura rapida, in Slovenia. Se non dovesse concludersi con esito positivo, procederemo con il normale iter di riammissione nel Paese, che speriamo di completare in breve tempo”.

“Un plauso – ha detto ancora Carocci – al grande lavoro di tutte le forze di Polizia impegnate, che ha dimostrato ancora una volta la sinergia tra i vari comparti della Polizia di Stato”.