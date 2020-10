Si gustano la cena, poi scappano senza pagare il conto

'Alla vecchia maniera'. Sono scappati dal ristorante senza pagare quanto consumato. Con la scusa di una pausa sigaretta, dopo aver apprezzato cibo e bevande per 50 euro, una coppia è fuggita senza passare per la cassa.

È successo ieri sera al "Bacaro foresto" di piazza XX Settembre, nel nuovo locale di Tiziana Petris e del marito aperto lo scorso mese dopo il 'discusso' trasferimento, avvenuto da via Aquileia, dove gestivano il 'Bacaro Risorto'. La scena, raccontano i titolari in un post su Facebook, è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza, registrazioni, avvisano, che permetteranno il facile riconoscimento dei due furbetti. Da qui l'invito a presentarsi per saldare e chiudere l'accaduto.

"Alla coppia che questa sera ha cenato da noi, pensando bene di andarsene dal retro, facendo finta di andare a fumare e non pagando il conto, volevamo far sapere che il locale e l’aria esterna sono video sorvegliate. Quindi sappiamo bene chi siete, state tranquilli. Non credo che valga la pena rischiare di essere denunciati per 50 euro".