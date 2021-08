Si incendia un materasso, fiamme in un'abitazione a Cormons

Principio di incendio intorno alle 23.30 di ieri, a Cormons, in via Friuli. Le fiamme hanno interessato i vani di un appartamento al secondo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Le fiamme si sono sviluppate, pare in maniera accidentale e comunque per cause in corso di accertamento, da una camera da un materasso in una camera da letto.

Il fumo nero e denso della combustione ha invaso tutte le stanze dell'abitazione ed è stato necessario l'intervento di tre mezzi dei Vigili del Fuoco giunti dal Comando Provinciale di Gorizia. Sul posto la prima partenza, l'autobotte e l'autoscala.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ustionata o intossicata, anche se è stato fatto intervenire, precauzionalmente, l'equipaggio di un'ambulanza.

Sul posto anche i Carabinieri.