Si lasciano, lei per vendetta pubblica sui social foto intime

Crea un falso profilo social su Instagram e pubblica le foto intime scattate insieme all'allora compagno, senza che lui le concedesse l'autorizzazione per farlo; si chiama "revenge porn", una vendetta che sfrutta le immagini a luci rosse. Una situazione che ha creato grande ansia e senso di vergogna all'uomo. Il malcapitato, un giovane di Codroipo, si è rivolto così ai Carabinieri. È stato accertato che la donna, una giovane anche lei di Codroipo, aveva effettivamente postato delle foto a luci rosse su Instagram per vendicarsi del suo ex.

Così, ieri, a conclusione di un'attività di indagine scaturita proprio dalla denuncia presentata dal giovane, i militari dell'Arma hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal Tribunale di Udine, il divieto di avvicinamento. Adesso la donna non potrà più avvicinarsi all'ex.