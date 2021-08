Si lavora per rimuovere la frana a Comeglians

La Regione è al lavoro per liberare dalla frana il tratto della panoramica delle vette compreso tra il monte Neval e il Crostis, in comune di Comeglians. I massi, che si sono staccati martedì, hanno bloccato completamente l’arteria, che consente di raggiungere il Rifugio Chiadinas.

Il vicepresidente Riccardo Riccardi, assieme al sindaco Stefano De Antoni, al vicesindaco Antonio De Blasis, all’assessore comunale Marco Mazzilis e ai funzionari della Protezione civile ha effettuato un primo sopralluogo per verifica l’entità del danno. “L’intervento di ripristino per rimettere in sicurezza la strada è già iniziato”, fa sapere Riccardi. “Lavoriamo con determinazione per risolvere il problema e riaprire il tratto al transito, dando così la possibilità di visitare queste zone meravigliose del nostro Friuli Venezia Giulia”.