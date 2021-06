Si masturba sul treno, davanti a due ragazze

Nella tarda mattina di domenica 30 maggio, la Polizia Ferroviaria di Trieste Centrale è stata allertata dal personale ferroviario in quanto due ragazze ventenni, prima di scendere a Cervignano, erano state molestate da un uomo a bordo del treno regionale Tarvisio-Trieste.

Il 57enne, seduto nello stesso vagone delle ragazze, prima che riuscissero a lasciare il treno, approfittando della scarsa presenza di passeggeri a bordo, si è masturbato in loro presenza. Gli operatori della Polfer di Trieste, grazie alla descrizione fornita dalle due giovani, sono riusciti a identificare l’autore del gesto e a fermarlo all’arrivo del convoglio nel capoluogo giuliano. Dopo averlo accompagnato in ufficio, gli agenti lo hanno denunciato per gli atti osceni.

Sabato 29 maggio, invece, il personale del Posto Polizia Ferroviaria di Gemona, nella stazione di Carnia, ha notato la presenza di un gruppo di ragazzi sul marciapiede del primo binario che, scherzando, si rincorrevano e spintonavano, comportamenti molto pericolosi per la propria incolumità. Gli operatori hanno identificato otto ragazzi, tutti minorenni, e li hanno sanzionati ai sensi del Regolamento di Polizia Ferroviaria, prima di affidarli ai genitori.