Si perde nei boschi, trovata in stato confusionale

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e di Pontebba sono intervenuti in Val Aupa, a Moggio Udinese, questa notte, intorno alle 23.30, per la ricerca di una persona scomparsa. Si trattava di una donna uscita per fare due passi e che non era tornata a casa.

A dare l'allarme è stato il marito che, molto preoccupato, ha chiamato il Nue 112. La donna è stata trovata quasi subito lungo una stradina secondaria, nei boschi, in buone condizioni di salute ma in stato confusionale. È stata accompagnata in ospedale per accertamenti.