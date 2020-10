Si perdono al buio nel bosco, scattano i soccorsi

Due persone anziane sono rimaste prigioniere all'interno di un piccolo bosco che cresce nel letto del Tagliamento, nella frazione di Latisanotta, nel comune di Latisana, nella prima serata.

Stavano facendo una passeggiata quando si sono trovate in difficoltà ed è scattato l'allarme. Dopo una chiamata al 112, la centrale Nue ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco di Lignano, insieme ai pompieri del Distaccamento di Cervignano del Friuli e alla squadra Speleo Alpino Fluviale proveniente dal Comando Provinciale di Udine.

Le persone pare stiano bene, ma le operazioni per il loro recupero e messa in sicurezza non sono semplici.