Verso le 18.30 a Pordenone, nell'area compresa tra via Vallon e via Levade, sull'alveo del Meduna, un coppia di escursionisti ha perso l'orientamento, dopo aver vagato per circa un'ora tra la fitta vegetazione. Dopo aver richiesto aiuto, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha prontamente individuato le coordinate esatte e raggiunto i dispersi a piedi lungo la riva del Meduna, dopo aver fatto un tratto con il mezzo fuoristrada. I due sono stati poi riaccompagnati alla loro vettura.