Si presenta in negozio e cerca di ‘rivendere’ una collana rubata

Si sono concluse con la denuncia per ricettazione di un 33enne cittadino rumeno, residente a Modena, le indagini avviate dai Carabinieri di Venzone per una collana rubata. L’attività dei militari era partita a novembre grazie a una segnalazione dei dipendenti di Stroili Oro di Amaro, realtà internazionale del commercio all’ingrosso di gioielleria, sulla sospetta provenienza di un girocollo d’oro giallo con relativa medaglietta, del peso di circa 70 grammi, arrivato in sede dopo che l’indagato lo aveva esibito nel punto vendita della catena che si trova nel centro commerciale “La Rotonda” di Modena. L’uomo lo aveva usato a titolo di permuta, per un valore di 1.300 euro, per l’acquisto di altri monili.

Nello specifico, grazie a nome e data riportati nella medaglietta, gli uomini dell’Arma sono risaliti al legittimo proprietario che, solo una volta contattato dai Carabinieri di Venzone, ha scoperto di essere stato derubato. La collana, dopo la formale denuncia presentata ai colleghi di Modena, gli sarà ora riconsegnata.