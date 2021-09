Si presentava come 'risanatore di aziende', ma era una truffa

Deve scontare 13 anni e sei mesi di reclusione: è stato rintracciato in Albania il 70enne condannato dal Tribunale di Trieste per diversi reati, tra i quali bancarotta fraudolenta, truffa e altro; tra gli illeciti a suo carico anche una frode, commessa in concorso con altri.

L’uomo si era presentato come rappresentante di un gruppo specializzato nel risanamento di aziende in difficoltà, conducendo una trattativa commerciale apparentemente seria, con la proposta di rilevare un’azienda pordenonese in momentanea crisi finanziaria, a fronte della cessione delle quote e delle attività, inducendo così in errore i soci della ditta e creando un grave danno patrimoniale.

Il 70enne, originario di Cosenza, viveva in Friuli Venezia Giulia e, dopo la condanna, si era reso latitante.

L'attività finalizzata al suo rintraccio è stata sviluppata nell'ambito del progetto avviato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e denominato "Wanted 3"; è stata condotta dalle Squadre Mobili di Udine e Trieste e diretta dalla Procura della Repubblica di Trieste.

Le indagini hanno permesso di localizzare le utenze telefoniche in uso al 70enne e ai suoi familiari. Importanti anche le ricerche su fonti aperte e l'analisi dei profili social. Ulteriori accertamenti in ambito fiscale hanno permesso, nei primi mesi del 2020, di dare un'importante accelerazione alle indagini, dato che l’uomo percepiva una pensione sociale. Sono stati così individuati gli sportelli bancomat, nell’ex provincia di Udine, dai quali ogni mese veniva prelevato, con regolarità, l'importo e, grazie ai servizi di osservazione, è stato identificato l’uomo che materialmente prelevava da diversi sportelli Postamat il contante e, tramite circuiti di Money Transfer, lo trasferiva in Albania, in particolare a Tirana.

L'estensione dei tracciamenti bancari in ambito internazionale ha permesso di determinare come il 70enne avesse effettuato movimentazioni di denaro in una determinata agenzia di Tirana, fornendo il domicilio. Così, grazie ai costanti monitoraggi è stato individuato l'indirizzo dove l'uomo viveva, chiedendo l'emissione di un mandato di cattura internazionale; l’uomo è stato, quindi arrestato, in collaborazione con la polizia albanese, a Tirana.

Il 65enne italiano, residente in Friuli, che ha favorito la latitanza è stato, invece, iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento. Inoltre, al 70enne è stata contestata l'indebita percezione, dal 2016, della pensione sociale, che ha portato l'Inps ha determinare in 24.000 euro la somma percepita irregolarmente. Nella serata di ieri, l'uomo è stato estradato in Italia e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria ed associato presso il carcere di Civitavecchia.