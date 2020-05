Si riaccende la battaglia per il Fella

Fermare il progetto per la costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Fella prima che sia troppo tardi. E’ la richiesta avanzata nel corso della conferenza stampa organizzata oggi a Udine nella sede della Regione, alla quale hanno partecipato vari esponenti dei Comitati che da anni sono impegnati sul versante della tutela dei corsi d’acqua soggetti a captazione idroelettrica, alla presenza anche di vari consiglieri regionali.

Non è la prima volta che sul fiume alpino si concentrano le attenzioni dei derivatori, come ha ricordato Franceschino Barazzutti, portavoce del Comitato per la tutela delle acque del bacino montano del Tagliamento. Già nella prima metà dello scorso secolo l’allora Sade aveva avviato la realizzazione di un complesso piano di opere per la captazione e lo sfruttamento a fini idroelettrici delle acque, concentrandosi tuttavia sul Tagliamento e i suoi affluenti prima della confluenza con il fella. Anche questo fiume avrebbe dovuto essere sfruttato, ma i progetti furono abbandonati a seguito della nazionalizzazione. Una nuova proposta per creare una centrale arriva nel 1984 quando l’Enel rispolvera i piani della Sade con la realizzazione di un grande sbarramento, trovando però la netta opposizione non solo delle popolazioni rivierasche, ma pure della politica di allora.

“Finora il fiume si è salvato – ha ricordato Barazzutti – se si escludono la proposta, poi abbandonata, di una centralina da parte del Comune di Malborghetto e di una centralina progettata e realizzata dalla società Hydro Alpe Adria nel primo decennio del nuovo secolo. Ora è la volta del progetto proposto dalla Idroelettrica Fella Srl con sede a Venzone, che intende realizzare una centrale da 2,4 Megawatt che dovrebbe prelevare in media circa 7.600 litri al secondo dal corso d’acqua. Temiamo che se questo progetto dovesse passare, sarebbe solo il primo di una serie a cascata, come quelli che hanno devastato il Rio Raccolana, e questo a fronte di entrate irrisorie per il bacino imbrifero montano e il Comune di Pontebba”.

La richiesta alla Regione è di costituirsi in giudizio per dare man forte al Comitato composto dai proprietari dei terreni espropriati, tra i quali il Consorzio di San Leopoldo, rappresentati in conferenza stampa da Silvio Vuerich che avevano fatto ricorso al Tar per opporsi agli espropri disposti dal Comune di Pontebba ancora nel 2015, senza che sia mai stato fatto nulla finora. “I cinque anni previsti per la decadenza del termine per i provvedimenti d’urgenza per opere di pubblica utilità – ha sottolineato Vuerich – sono ormai trascorsi come attestato anche dagli uffici regionali, senza che nessuno del territorio sia mai stato coinvolto nella discussione sull’opportunità di realizzare la centrale. Ciò nonostante, il Comune di Pontebba ha addirittura approvato, nel marzo scorso, una delibera dove decide di costituirsi in giudizio per resistere al nostro ricorso, scrivendo chiaramente nell’atto che le spese di giudizio saranno rimborsate dalla società che intende realizzare l’impianto idroelettrico”.

Sul perché questi impianti vadano chiaramente nella direzione sbagliata rispetto ai principi dell’ecosostenibilità fissati dall’Unione Europea e agli obbiettivi fissati per il miglioramento della qualità ecologica delle acque, ha parlato Sandro Cargnelutti, presidente di Legambiente del Fvg, spiegando che si continua a proporre nuove opere di captazione ignorando gli effetti sempre più evidenti provocati dai cambiamenti climatici anche sui corsi d’acqua montani. Ecco perché, secondo Cargnelutti, non è più possibile andare avanti nell’opera di depredazione dei fiumi montani e occorre a livello regionale un cambio di passo molto deciso.