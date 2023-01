Si riapre ufficialmente l'indagine su Unabomber

Si riapre ufficialmente il fascicolo su Unabomber. A farlo è stato il Procuratore della Repubblica di Trieste, Antonio De Nicolo, che oggi, assieme al Sostituto Procuratore Federico Frezza, ha formulato una richiesta d’incidente probatorio indirizzata al Gip di Trieste e finalizzata a sottoporre a indagine genetica dieci reperti attribuiti al bombarolo che seminò il panico nel Nordest negli anni ’90.

I procedimenti sono volti alla possibile identificazione del responsabile - o dei responsabili - attraverso comparazioni di Dna e sono necessari alla Procura per non incappare in questioni di nullità o di inutilizzabilità.

La Procura ha, quindi, dovuto necessariamente considerare “persone sottoposte a indagine” tutti coloro che avevano rivestito tale posizione nel corso degli anni e delle varie indagini, posizione poi tutte archiviate.

Oltre a dieci nomi già 'noti', sarà iscritto nel registro degli indagati anche un undicesimo profilo, sulla base di una fonte la cui attendibilità - riferisce la Procura - appare "problematica e da verificare".

De Nicolo puntualizza che “nei confronti di nessuna delle dieci persone menzionate nella richiesta d’incidente probatorio come 'persone sottoposte a indagine' sono stati acquisiti elementi tali da consentire di convogliare le investigazioni in una precisa direzione. Sarà l’accertamento genetico a fornire, sperabilmente, elementi utili a tal fine".

"Fino al termine degli accertamenti, ogni frettolosa attribuzione di responsabilità che si volesse ricavare a carico dei soggetti indagati costituirebbe una gratuita illazione, sfornita, allo stato, di elementi di riscontro e contrastante con la presunzione di non colpevolezza scolpita nella nostra Costituzione”, conclude la nota della Procura.

Dopo oltre 16 anni dall'ultimo attentato, dunque, si riapre l'inchiesta, accogliendo un'istanza presentata dal giornalista Marco Maisano - autore e conduttore televisivo, al lavoro su un podcast dedicato proprio a Unamober - e da due delle vittime, Francesca Girardi e Greta Momesso.

In particolare, Maisano - che era stato autorizzato a visionare la grande quantità di reperti raccolti negli anni - aveva segnalato un capello, trovato in un uovo inesploso il 3 novembre 2000 al supermercato Continente di Portogruaro, e altro materiale, avviando una richiesta ufficiale di rianalizzare questi elementi con i nuovi ritrovati tecnologici.

Il Pm Federico Frezza era stato l'ultimo magistrato a essersi occupato del 'bombarolo', le cui azioni, una trentina tra Veneto e Fvg, vanno dal 1994 al 2006.

La strategia, priva di un chiaro movente, consisteva nel collocare in luoghi pubblici o aperti al pubblico ordigni esplosivi improvvisati, che hanno procurato lesioni e menomazioni alle persone che vi si sono accidentalmente imbattute. In molti casi le vittime sono stati bambini, elemento che aveva ulteriormente impressionato la cittadinanza.