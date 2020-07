Si ribalta il rimorchio del trattore

Incidente questo pomeriggio a Versa di Romans d'Isonzo, lungo la regionale 252, la strada che porta a Palmanova. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, giunti sul posto per la viabilità, il rimorchio trainato da un trattore si è ribaltato a bordo strada, finendo in un campo.

Per fortuna il conducente del mezzo agricolo non è rimasto ferito. Lungo la regionale 252 sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, con più mezzi, tra cui un'autogru, per recuperare il rimorchio. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi in transito. Il rimorchio era vuoto. Disagi per la viabilità.