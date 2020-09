Si ribalta un camion carico di tronchi, colpite due auto

Incidente questa mattina intorno alle 8 in via Roma, all'imbocco del ponte sul Tagliamento, nel territorio di Spilimbergo, tra Spilimbergo e Dignano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e viabilità, un mezzo pesante che stava trasportando dei tronchi, si è ribaltato finendo di traverso. Parte del carico è finita in strada.

Una Fiat Punto in transito è stata colpita da un tronco, fortemente danneggiata. Anche un'altra vettura è stata coinvolta nella parte anteriore.

Il ponte è stato chiuso al transito immediatamente per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo. Miracolosamente non ci sono persone ferite in maniera grave.

Il transito è bloccato. Sul posto anche due ambulanze inviate dalla Centrale Sores di Palmanova.