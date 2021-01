Si ribalta un camion che trasporta bare

Incidente nella prima serata, intorno alle 21.30, lungo l'Osovana Bis, la strada che costeggia il canale Ledra e porta al casello autostradale di Gemona del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente di un camion che trasportava bare ha perso il controllo; il mezzo si è ribaltato a bordo strada.

Dopo l'allarme la centrale sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e dalla base di Campoformido è decollato l'elicottero. Si temeva il peggio per il conducente. L'uomo invece è uscito autonomamente dall'abitacolo. Tanta paura per lui, ma non particolari conseguenze di tipo sanitario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente e per la messa in sicurezza del veicolo.