Si ribaltano con l'auto contro un muretto di cemento

Incidente stradale sulla sp1 fra Casarsa e Valvasone, poco prima delle 20 di sabato 1 agosto. I vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti per l' uscita autonoma di un autovettura con il conseguente impatto su un muretto di cemento. All'interno erano presenti due persone che hanno riportato varie contusioni e sono stati trasportati all'ospedale di San Vito al Tagliamento per accertamenti. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo.

Sul posto erano presenti i carabinieri di Cordovado e il 118 di San Vito al Tagliamento.