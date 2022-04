Si rifà il guardaroba con il bancomat rubato

Con il bancomat rubato ha riempito portafogli e guardaroba. Ma non ha fatto i conti con le telecamere del Palmanova Outlet Village, che hanno ripreso tutti i suoi spostamenti. Per questo una donna bulgara di 46 anni è stata condannata a 2 anni e 5 mesi di reclusione dal giudice Paolo Milocco del Tribunale di Udine.

Il bancomat lo aveva trovato assieme al pin nel portafogli di una donna che aveva borseggiato con l’aiuto di una complice nell’outlet a febbraio 2020. Due giorni dopo era tornata con l’amica nel centro commerciale. Prima, le due hanno preso mille euro con quattro prelievi al bancomat. Poi si sono subito date allo shopping, acquistando in poche decine di minuti indumenti, borse e scarpe di marca in due negozi per un valore superiore ai 1.300 euro. Infine, per non farsi mancare nulla, la condannata si è recata a Monrupino, dove ha comperato uno smartphone rubato 10 giorni prima in provincia di Milano. Le forze dell’ordine l’hanno arrestata poco prima che lasciasse l’Italia.