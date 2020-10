Si rifiuta d'indossare la mascherina e minaccia gli agenti

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sulla propria identità e per il rifiuto di fornirle, un cittadino rumeno del 1992. Notato da una Volante in via Ghega senza mascherina, il giovane è stato invitato a indossarla, ma si è rifiutato, minacciando gli operatori e opponendo resistenza. Accompagnato in Questura, è stato denunciato e multato.

Un'altra persona è stata sanzionata dalla Polfer perchè trovata senza mascherina.

Tutto nella norma, invece, sul fronte dei locali: cinque gli esercizi controllati dai Carabinieri, risultati in regola con le disposizioni anti-Covid.

Il personale della Squadra Volante ha anche denunciato un 30enne italiano, nato in Ucraina e già noto alle forze dell’ordine. E’ stato identificato assieme a un’altra persona in piazza Libertà: entrambi erano coinvolti in una lite. Inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Trieste e in palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato sanzionato), ha opposto resistenza agli operatori. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato.