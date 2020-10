Si rifiuta di pagare il conto, poi aggredisce gli agenti

Ieri sera, la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato alla locale Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale, insolvenza fraudolenta e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità un uomo classe 1987.

Molesto e in stato di alterazione (motivo per il quale è stato anche sanzionato), si è rifiutato di pagare il conto in un bar di viale Sanzio. All’arrivo degli operatori di una Volante della Questura, ha assunto un atteggiamento aggressivo e si è rifiutato di esibire un documento. Dopo l’accompagnamento in Questura, è stato denunciato.