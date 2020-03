Si rompe la condotta idrica, tecnici al lavoro

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri in Corso del Popolo, a Monfalcone. Una grossa condotta dell'acquedotto si è spaccata e una grande quantità d'acqua si è riversata sulla strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i pompieri del locale Distaccamento che, insieme ai tecnici dell'acquedotto, hanno lavorato per risolvere il problema. La rottura della condotta ha creato problemi di approvvigionamento idrico alle famiglie che vivono in questa parte della città, rimaste per alcune ore senza acqua.