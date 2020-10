Si rompe un tubo d'irrigazione, nido allagato

La rottura di un tubo d'irrigazione del Consorzio Bonifica Pianura Friulana ha causato, questa notte, l'allargamento degli scantinati e del giardino dell'asilo nido di Villaorba di Basiliano. Ad accorgersi dell'accidentale rottura della condotta è stato, questa mattina presto, il personale nella scuola.

Fortunatamente le stanze dedicate all'accoglienza dei 22 piccolissimi non hanno riportato problemi di umidità e, quindi, l'attività del nido è proseguita normalmente. Per la sola giornata di oggi non sarà possibile far uscire i bambini nell'area verde, in attesa che l'acqua si riassorba.

"I tecnici del Consorzio di Bonifica - spiega a Telefriuli il sindaco, Marco Del Negro -, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno riparato il danno al tubo di irrigazione. Gli scantinati erano quelli della vecchia scuola elementare, di fatto non utilizzati".