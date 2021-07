Si rompe un tubo, evacuato supermercato

La rottura del tubo di un frigorifero, con conseguente fuoriuscita di gas, ha costretto all’evacuazione del punto vendita Conad di viale Grigoletti a Pordenone.

Il tutto è successo oggi attorno all’ora di pranzo. Per precauzione tutti i clienti sono stati fatti uscire e lo stesso è avvenuto per il titolare e i dipendenti. Nessuno ha riportato conseguenze.

Sul posto sono arrivati per le verifiche i Vigili del Fuoco di Pordenone che hanno riscontrato come non ci fosse alcun pericolo lo per la salute. Nel pomeriggio l’attività del supermercato è ripresa regolarmente.