Si rompe una tubatura, voragine ad Aviano

La rottura di una tubazione dell'acquedotto in via Rossetti, ad Aviano, ha provocato disagi agli abitanti di Marsure. Nel primo pomeriggio i vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti, assieme alla Polizia Municipale. La rottura, infatti, ha generato una voragine di vari metri sulla sede stradale che ha reso necessaria la chiusura della via.

Già nella giornata di ieri i tecnici di Hydrogea erano intervenuti per problematiche simili nella stessa zona; oggi la situazione si è complicata, dal momento che gli abitanti hanno subito l'interruzione della fornitura dell'acqua. Ulteriori problemi sono determinati dal fatto che la condotta interessata rifornisce anche il Centro di Riferimento Oncologico.

A causa della perdita, il livello dell'acqua in strada è aumentato pericolosamente, rischiando di entrare nelle case, tanto che il personale dei pompieri intervenuto ha disposto dei sacchi di sabbia per impedirne l'ingresso nelle case.