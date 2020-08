Si rompe una tubatura, allagamenti in diverse zone di Trieste

Allagata una parte centrale della città di Trieste, questa notte, per la rottura di una delle principali tubazioni per la condotta dell'acqua. L'allarme è scattato intorno alle 2 di mercoledì 12 agosto 2020 e il problema è stato localizzato in piazza Sansovino, dove si è verificato anche uno smottamento della superficie stradale.

Da lì l'acqua ha cominciato a scorrere lungo le vie laterali, percorrendo Galleria Sandrinelli, e arrivando fin quasi a piazza Goldoni.

Numerose le segnalazioni che sono giunte nella notte alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Trieste. I pompieri sono intervenuti insieme ai tecnici di Acegas per contenere i danni e mettere in sicurezza l'area.

Alle 8 di questa mattina sono ancora in corso le opere di sistemazione. Sarà necessario eseguire degli scavi per raggiungere il punto in cui la tubazione si è spaccata e per ripararla. Inevitabili i disagi per il traffico.