Grave infortunio, poco prima delle 11, a Trieste sulla strada per Longera dove un uomo di 70 anni si è ribaltato con una motozappa mentre stava eseguendo dei piccoli lavori. A seguito dell'incidente ha riportato gravissime lesioni, con parziale amputazione di un arto.

Dopo l'allarme è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in ambulanza in condizioni serie.