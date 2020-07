Si schianta con l'auto contro il palo

Incidente poco prima di mezzanotte sulla strada che da Mels porta a Colloredo di Monte Albano. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli.

Il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è andata a schiantarsi contro un palo della Telecom, che è rimasto danneggiato; l'auto, invece, è finita nel campo. I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo, il palo e il luogo dell'incidente. Per fortuna il conducente della vettura non è rimasto ferito.