Si schianta con l'auto sul cantiere della rotonda, è grave

È stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine il conducente di una vettura che, nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, ha perso il controllo del mezzo lungo la regionale 351, nel tratto che prende il nome di via Redipuglia, all'altezza di un cantiere stradale per la realizzazione di una rotonda, all'intersezione con via Udine. L'impatto è stato piuttosto violento.

A dare l'allarme, con una chiamata al Nue 112, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza che ha soccorso il guidatore ferito. Ha riportato lesioni piuttosto serie ma non è in pericolo di vita.

Sul posto l'equipaggio della Croce verde Basso Friuli. Per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, e a fattivo supporto del personale sanitario, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli. Rilievi e viabilità dei Carabinieri.