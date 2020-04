Si schianta con la moto da cross contro il muro del cortile e muore

Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di 45 anni è morto per i gravissimi traumi riportati in un incidente domestico accaduto a Tavagnacco, in via Monteverdi. Si tratta di Gianluca Rinaldi, molto amato e stimato. Lavorava per il Gruppo Eurocar Friuli Venezia Giulia.

Stava provando la propria moto da cross Yamaha nel cortile del condominio quando ha perso il controllo ed è andato a collidere violentemente contro la parte della palazzina. Dopo l'allarme, lanciato dai vicini di casa, richiamati da un tonfo assordante, è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza, dove è morto poche ore dopo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Feletto Umberto. La moto è stata posta sotto sequestro. L'uomo lascia la moglie e un figlio, il fratello, tanti amici e parenti.