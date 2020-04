Si schianta con la moto, ferito un ristoratore di Polcenigo

Incidente stradale poco dopo le 12 di oggi, venerdì 24 aprile 2020, a Polcenigo, in via Sacile.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale Stazione, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, il conducente di una moto ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada.

Nell'impatto ha riportato una seria lesione a un arto inferiore. Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e una ambulanza, insieme anche a una squadra dei Vigili del Fuoco.

L'uomo è stato trasportato con l'autolettiga all'ospedale. Si tratta di un residente di Polcenigo, di 70 anni di età, noto per la sua attività di ristorazione in paese.