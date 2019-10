Si schianta contro il furgone delle Poste

Incidente nel primo pomeriggio a Basaldella di Campoformido lungo la regionale 353. Coinvolto un furgone di Poste Italiane e una Hyundai Tucson. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Campoformido - Pozzuolo del Friuli, intervenuta per rilievi viabilità. Al volante dell'auto c'era un uomo di 35 anni di Campoformido; alla guida del mezzo di Poste, invece, un 58enne residente a Palmanova.

Diretti verso Udine, i due mezzi sono entrati in collisione quando la Hyundai doveva svoltare a sinistra, verso via San Sebastiano. Immediati i soccorsi per il conducente della vettura prestati dai sanitari che hanno condotto il 35enne in ospedale a Udine, per accertamenti.

Rallentamenti per un'ora; è stato istituito un senso unico di marcia alternato per consentire le operazioni di soccorso e i rilevi. Il mezzo di Poste Italiane è stato rimosso dal soccorso stradale.