Sono gravi le condizioni di un centauro 60enne che questo pomeriggio ha perso il controllo della propria moto ed è finito contro il guardrail lungo la tangenziale di Udine. Lo schianto, che non ha coinvolto altri mezzi, è avvenuto poco prima dello svincolo per Pasian di Prato. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

In corso di accertamento le cause del sinistro

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Udine.