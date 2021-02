Si schianta contro il muretto, tasso di alcol oltre sei volte il consentito

Nella serata di sabato, intorno alle 21.30, i Carabinieri della stazione di Polcenigo erano intervenuti a Marsure di Aviano dove, in via Vittorio Emanuale, era stato segnalato un incidente. All’altezza del civico 18, un’auto, condotta da un 49enne della zona, con precedenti di polizia per ubriachezza, si era letteralmente schiantata contro un muro.

Nel violento impatto, il guidatore aveva riportato numerose fratture, giudicate guaribili dal personale del pronto soccorso di Pordenone in circa un mese. Ai sanitari, i carabinieri avevano chiesto di eseguire anche gli esami tossicologici. E’ emerso che il 49enne guidava con un tasso alcolemico pari a 3,17 g/l, ovvero oltre sei volte il consentito. Patente ritirata e veicolo sottoposto a sequestro.