Si schianta contro un albero, muore sul colpo

Ancora una tragedia della strada. Ieri sera, poco prima delle 22.30, ha perso la vita Manuel Pitton, 42enne residente a Mortegliano, rimasto ucciso dopo essere finito con la sua Fiat Panda fuoristrada lungo l'ex provinciale 43.

L'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, si è verificato nel comune di Talmassons, tra Flumignano e Torsa di Pocenia. Inutili, purtroppo, i soccorsi, prestati tempestivamente dal personale medico, inviato dalla Sores, sul posto con un'ambulanza proveniente da Latisana.

Per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, avvenuto per le gravissime ferite riportate in seguito al violento impatto contro un albero.

Per i rilievi e viabilità, i Carabinieri della Compagnia di Latisana, che hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine. Per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Latisana.