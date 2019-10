Si schianta sul muretto, grave un anziano

Poco prima delle 13, a Duino, in località Aurisina, si è verificato un brutto incidente. Per cause in corso di accertamento, un uomo di 78 anni, del posto, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon, andando a sbattere contro il portone di ingresso di un'abitazione.

Nell'impatto l'uomo ha riportato gravi lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita; è stato trasportato all'ospedale Cattinara con l'ambulanza. Sul posto le stazioni dei Carabinieri di Aurisina e di Prosecco per la viabilità. Per la messa in sicurezza del mezzo e del luogo dell'incidente, i Vigili del Fuoco.